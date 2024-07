Bus e treni gratis per studenti da settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Anche il prossimo anno scolastico partirà all’insegna del risparmio per glidi elementari, superiori, medie e istituti di formazione professionale del territorio: la Regione, infatti, ha confermato l’iniziativa ‘Salta su’ che permette ai ragazzi di richiedere un abbonamento gratuito per bus e. Le richieste si possono presentare sul sito dedicato all’iniziativa e sono da inviare entro il 18 dicembre. Per glie le studentesse nati nel periodo 2010-2017 e iscritti alle elementari e medie l’abbonamento è garantito senza alcun limite di reddito, mentre per gli iscritti alle superiori e agli istituti professionali sono richiesti alcuni requisiti: essere nati tra il primo gennaio 2004 e il 21 dicembre 2010 e avere un Isee 2023 minore o uguale a 30.000 euro. Per la domanda è necessario accedere con credenziali Spid o Cie.