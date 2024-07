Allenare la schiena senza bisogno di attrezzi se non un asciugamano Sì hai letto bene

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) I migliori esercizi perlada fare a casa sono fondamentali da conoscere. Infatti, si dice che, proprio lei, sia la parte del nostro corpo più sincera: racconta di noi a nostra insaputa. Questo perché sfugge al nostro sguardo, ma non a quello di chi ci osserva e vede nella parte posteriore del nostro tronco, la postura, le ferite, le tensioni e ciò che ci abbiamo, anche solo dal punto di vista figurato, caricato. Laè una parte molto importante del nostro fisico anche se spesso ce ne dimentichiamo. Uscendo dal nostro raggio visivo, non le attribuiamo sempre l'importanza che merita. E invece, come parte del core, anche lei è fondamentale per l'equilibrio del nostrossere.