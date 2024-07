Allarme per Rafa Nadal alle Olimpiadi | allenamenti annullati e le parole di Moya preoccupano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una notizia che mette un po’ di apprensione nel clan spagnolo del tennisdi Parigi 2024. Il riferimento è ael. Dopo aver preso parte quest’oggi alla cerimonia dei sorteggi dei tabelloni del torneo a Cinque Cerchi, il 22 volte vincitore Slam ha deciso di annullare ben due sedute d’namento previste in data odierna. Originariamente il maiorchino avrebbe dovutonarsi con il tedesco Alexander Zverev, ma a causa di un problema alla gamba destra accusato ieri pomeriggio si è deciso di non forzare. A preoccupare sono anche ledel tecnico di, Carlos. Nelle dichiarazioni rilasciate al collega spagnoloel Plaza, riportate da Radioestadio Noche,ha sottolineato: “È stata una battuta d’arresto e abbiamo deciso chesi sarebbe riposato senzanarsi per recuperare. Ci diamo 48 ore tempo, dobbiamo aspettare.