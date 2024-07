Un ensemble di dodici musicisti che onorano i classici della musica Un concentrato di energia positiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Memphis Music Hall of Fame All Star Band è undi 12che si esibisce regolarmente presso la Memphis Music Hall of Fame. Creata per onorare e celebrare i grandi artisti, è diretta da Kurt “KC” Clayton, più volte nominato al Grammy e collaboratore, tra gli altri, di Stevie Wonder e Chaka Khan. Clayton, fin da piccolo, ha sentito di avere lanel sangue, e ha ricoperto tutti i ruoli, da produttore a scrittore di canzoni, da musicista ad arrangiatore, cimentandosi in tanti stili (dal rock pop al jazz) e partecipando anche a progetti televisivi (come lo show di Oprah Winfrey). Ogni componente di questa band meriterebbe un approfondimento a sè: il gruppo svolge infatti un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizionele di Memphis e nell’onorare i suoi artisti di punta.