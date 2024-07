Torino | Mattarella ' stop aggressioni informazione è documentare fatti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Va sempre rammentato che i giornalisti si trovano ad esercitare una funzione di carattere costituzionale che si collega all'articolo 21 della nostra Carta fondamentale, con un ruolo democratico decisivo. Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non, nei confronti di giornalisti, che si trovano a. Ma l'è esattamente questo, come anei giorni scorsi. Documentazione dell'esistente, senza obbligo di sconti. Luce gettata susin lì trascurati. Raccolta di sensibilità e denunce della pubblica opinione. Canale di partecipazione e appello alle istituzioni. Per citare Tocqueville, 'democrazia è il potere di un popolo informato'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, durante la cerimonia del 'Ventaglio'.