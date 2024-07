Terrifier 3 | il sanguinoso trailer dell’horror con Art il Clown

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Quest’oggi diamo un primo sguardo a3, terzo capitolo della terrificante saga horror con protagonista Art il. Divenuto una sorta di icona della cultura pop degli ultimi anni, il super villain Art ilin questo terzo film (in realtà sarebbe il quarto contando il capitolo evento “L’inizio”) si vede “costretto” a rovinare la notte di Natale agli ignari abitanti della contea di Miles. E dalle prime immagini, sarà una notte di Natale oltre modo terribile. The firstfor ‘3’ has been released.In theaters on October 11. pic.twitter.com/fVCOHNZaLN— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 24, 20243 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy.