Orrore in strada | accoltella un militare poi lecca la lama insanguinata davanti ai passanti sotto choc

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un soldato è stato trasportato d’urgenza in ospedale in ambulanza dopo aver ricevuto una raffica di coltellate nei pressi di una caserma dell’esercito in cui lavorava. L’uomo, sulla quarantina, è stato trovato gravemente ferito a meno di 200 metri dalla caserma intorno alle 18 di martedì sera. Un testimone, terrorizzato per quanto aveva visto, ha raccontato che l’aggressore, nascosto da un passamontagna e con indosso un giubbotto da motociclista della Nasa, è saltato giù dal motorino ed è corso verso il soldato in uniforme. Secondo quanto affermato dal testimone, ilè riuscito a scappare, ma è stato inseguito e aggredito ancora una volta dall’uomo che brandiva due coltelli da cucina. Un testimone ha dichiarato: “C’era sangue ovunque mentre cercavo di fare pressione sulle sue ferite finché non è arrivata la polizia.