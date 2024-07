Only Murders in the Building 4 | il poster svela cast e data di uscita della serie tv

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Disney+ ha annunciato attraverso unilcompleto e la data di uscitaquarta stagione diin the, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 27 Agosto 2024. Gli episodi usciranno come sempre settimanalmente. Sappiamo che Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short che interpretano i protagonisti Charles, Oliver e Mabel sono riconfermati nelcome vediamo nelpubblicato su instagram. Inoltre rivedremo Maryl Streep che interpreta Loretta Durkin, apparsa per la prima volta nella terza stagione, Jesse Williams, con il suo Tobert, Howard, portato in scena da Michael Cyril Creighton, Jonathan interpretato da Jason Veasey, e la detective Detective Donna Williams ossia Da’vine Joy Randolph.