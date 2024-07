Nicole trovata morta davanti al portone | non rispondeva ai genitori poi la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La comunità di Avezzano è stata scossa da un dolore inaspettato con la notizia della morte diMastrostefano, una donna di 39 anni,senza vita nel suo appartamento in via Trieste. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata del 23 luglio 2024, quando i familiari, preoccupati per il suo silenzio, hanno allertato i soccorsi dopo non essere riusciti a contattarla.è stataesanime nel suo appartamento, e le prime notizie indicano che la causa della morte potrebbe essere un malore improvviso. >> “Cosa si vede nei video”. Omicidio Pierina Paganelli, le prove che hanno portato all’arresto di Dassilva Secondo le informazioni raccolte, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi quando non hanno ricevuto risposta alle loro chiamate.