Migranti | Croce Rossa arrivi diminuiti del 73% l’umanità di Lampedusa

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laha registrato una diminuzione deglideidel 73%, aumanità si tocca con mano L’isola di, da semprevia di speranze e disperazioni nel cuore del Mediterraneo, continua a essere uno dei principali punti di approdo per migliaia diche cercano rifugio e una nuova vita in Europa. La gestione dell’accoglienza è un compito arduo che richiede impegno, dedizione e una pianificazione attenta. In questo contesto, l’operato dellaItaliana nell’hotspot dell’isola emerge come un faro di umanità e efficienza., la situazione (Foto Ansa) notizie.comOltre 100 operatori della, affiancati da numerosi volontari, sono impegnati giorno e notte nell’hotspot diper assicurare assistenza aiappena sbarcati.