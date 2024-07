L' università di Padova è la prima in Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Didattica innovativa, internazionalizzazione, comunicazione, servizi digitali e borse di studio:sul podio delleinper la classifica Censis- Repubblica. Dal 2009, anno in cui l'ateneo era primo nella hit dellene, il Bo si è saldamente mantenuto sul podio, ponendosi al secondo o al terzo posto della classifica. Eccellenti i risultati per il 2024 nei diversi settori esaminati, su cui svetta con un punteggio di 107 l'ambito Comunicazione e Servizi digitali, seguito da Internazionalizzazione e occupabilità con 91 punti, borse di studio erogate con 88 punti, strutture con 84 e i Servizi con un punteggio di 76. La media è di 89,5, che ci pone in cima alla classifica, seguiti da Bologna con 87,5 e da Roma La Sapienza con 84,3.