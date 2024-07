LIVE Bellucci-Mannarino ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | l’italiano sogna di ribaltare il pronostico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il secondo turno del tabellone singolare dell’ATP 250 di(Stati Uniti). Il 23enne azzurro, reduce dal primo successo nel circuito maggiore, non vuole più fermarsi. Quest’oggi il lombardo attende l’esperto francese, classe 1988, per provare a centrare una sorprendente qualificazione ai quarti di finale. Mattiasi trova probabilmente nel miglior periodo di forma della carriera. Il nativo di Busto Arsizio viene da due qualificazioni consecutive in un tabellone del Grande Slam – Roland Garros e Wimbledon – portando al quinto set rispettivamente Frances Tiafoe e Ben Shelton.