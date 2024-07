Jennifer Lopez in bicicletta con la fede al dito dopo la separazione da Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024)e Bensono ancora una coppia? La storia tra i due sembra essere più complessa di quanto si potesse pensare. Di certo è in corso una crisi di lunga data, ma forse il divorzio non è così alle porte come alcuni sostengono. La cantante, attrice e produttrice ha infatti lanciato un nuovo segnale: è tornata lanuziale sul suoindossa laCome già accaduto per Chiara Ferragni ez, e tanti altri prima di loro, quando una coppia Vip si separa, lo sguardo è rapidamente rivolto alle fedi nuziali. Il giorno in cui queste spariscono dalle dita dei diretti interessati, si ha la chiara sensazione, giustificata, di una crisi definitiva, o quasi. Per quanto riguardae Ben, i loro anelli non sono sempre stati in bella mostra.