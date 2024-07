Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Adesso devi solo riposare. Non devi pensare, non devi raccontare niente, solo dormire. C’è tempo per ogni cosa. La guerra è finita, e tu sei qui con me. Ora va tutto bene, no?”. Un uomo è appena tornato dalla guerra, è il 1918, e non riconosce le persone intorno a lui, non si riconosce. “Sto dentro al mio corpo e lo sento giacere”, dice, “le mani sulla coperta, il sedere sulla stoffa morbida, il cervello sguazza nel cranio, attraverso i muscoli corrono nervi bianchi e vene scure. Chi sono io, chi sono io?”. Lui adesso è un altro uomo – o si sente un altro uomo – “è semplicissimo, basta solo cambiare abito, i nomi fanno le persone, e io ora sono il dottor Hans Stern”. Dice di aver rubato il passaporto da umile fornaio morto sul fronte, Wilhelm, di esser diventato il dottor Stern e di essere tornato a Berlino a casa sua.