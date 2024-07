Influencer scrocconi | la durissima lite social tra Selvaggia Lucarelli Lorenzo Biagiarelli ed Elisa D’Ospina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Durissimo botta e risposta suitrae la modella curvy. Tutto è nato da un’accusa rivolta dalla giornalista agli “”. E alla fine è stato tirato in ballo anche il compagno di, il food blogger. Sul Fatto Quotidiano di ieri, martedì 23 luglio,ha pubblicato un’inchiesta sui “supplied”, che definisce “una sorta di far west dal punto di vista fiscale”. Nel gergo delmarketing, il “supplied” è sostanzialmente un bene fornito da un’azienda a unche in cambio mette in mostra quel bene sui, specificando che si tratta appunto di un “supplied” (che in inglese significa letteralmente “fornito”). Nel suo articolo la giornalista sottolinea come questo genere di attività non sia regolamentato e quindi sfugga alla fiscalità.