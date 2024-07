Il prodigio della panchina a 14 anni allena la squadra Under 12 | Insegno ad accettare gli errori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Empoli, 24 luglio 2024 – Di solito in qualsiasi sport untore difficilmente ha meno di 30, visto che insi arriva dopo una precedente carriera agonistica più o meno lunga. Eppure ad Avane, storica società calcisticafrazione alle porte di Empoli, c’è un tecnico di appena 14: Alessandro Costoli. Dopo la scuola calcio nell’Empoli e un anno da calciatore nel club giallonero, l’estate scorsa è entrato nello staff tecnicocategoria12 (già confermato per il 2024-25), dove gioca pure il fratello più piccolo Matteo. Alessandro, com’è nata la passione perre? "Fin da piccolo sognavo di fare l’tore. Guardavo i match in tv e ammiravo glitori per il loro ruolo, oltre che punto di riferimento per la". Com’ère ragazzi quasi coetanei? "Mi diverte. Ho trovato un gruppo affiatato di ragazzi bravi e che mi rispettano.