Il MoonSwatch Super Blue celebra la prima superluna dell' anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Cara amanti di orologi e disegnatevi questa data: 1 agosto, perché a partire dalle 17 di quel giorno un nuovopotrebbe aggiungersi alla vostracollezione. Omega e Swatch hannunciato nella notte, infatti, il lancio di un nuovo BioceramicMission To TheMoonphase, in omaggio all'estate - come si legge nella nota diffusa alla stampa - ma anche alla luna piena di colore blu del 19 agosto, laluna. Proprio come per alcuni artisti, anche Swatch avra? il suo periodo blu nel mese di agosto, quando in alcuni store selezionati nel tardo pomeriggio presenterà un nuovo orologio con fasi lunari che sara? in vendita solo dall’1 al 19 agosto – dataa luna piena – e durante le ore blu, dalle 17 in poi.