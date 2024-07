Hyundai Santa Fe la prova de Il Fatto it – L’ammiraglia ibrida e versatile – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le colline e i vigneti delle Langhe hanno ospitato il test drive dellaFe 2024, dando modo di apprezzarne appieno le novità stilistiche e tecniche guidando immersi nella bellezza del territorio piemontese. La quinta generazione del suv coreano si presenta con un design rivoluzionato che da una parte strizza l’occhio alle forme dei SUV taglia XXL degli anni ’90, dall’altra con nuovi stilemi che ne richiamano la robustezza. Di grandi dimensioni, dicevamo: lunga 4,83 m larga 1,90 m passo 2,81 m e alta 1,72, esternamente, colpisce per le linee orizzontali che si intersecano con quelle verticali donando al tetto l’effetto di “fluttuare” sulla vettura. Griglia frontale imponente con flap attivi, fari Full LED con firma luminosa ad H, e cerchi in lega da 20” le conferiscono solidità e per certi versi eleganza.