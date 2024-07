Futuro Kvara il Psg cambia obiettivo | pronta l’offerta da 60 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In casa Napoli c’è apprensione riguardo ildi Kvichatskhelia, oggetto del desiderio del Psg di Al Khelaifi. In attesa di partire per la seconda parte di preparazione a Castel di Sangro in casa Napoli la priorità è il mercato e in particolare la società sta lavorando in uscita. La priorità è Osimhen, ma ci sono anche altre cessioni di secondo piano da valutare; chi, ormai ad ogni costo, resterà in maglia azzurra è Kvichatskhelia. Fin dal giorno del suo arrivo sulla panchina del Napoli Antonio Conte è stato piuttosto chiaro.tskhelia è incedibile e nonostante i corteggiamenti delle big europee il giocatore non si muoverà, per nessuna cifra. Negli ultimi giorni si era parlato del PSG con Luis Enrique che avrebbe fatto il nome del giocatore georgiano per sostituire Kylian Mbappè, andato invece a parametro zero al Real Madrid.