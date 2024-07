Fabriano va dal meccanico e scopre la truffa dei chilometri | denunciata una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Ancona), 24 luglio 2024 – Altramessa a segno ai danni di un fabrianese convinto di aver acquistato un’auto usata a un buon prezzo. Stavolta i poliziotti del commissariato fabrianese hanno denunciato unaper. Tutto è cominciato a inizio 2024quando il fabrianese ha trovato on line una vettura che faceva al caso suo. Il venditore risultava un privato residente in Lombardia. Si trattava di un’auto di grossa cilindrata, con poco più di 100mila, per un prezzo di 25mila euro. Il fabrianese convinto dell’affare ha raggiunto la località di residenza della venditrice e, insieme, hanno completato trasferimento di proprietà. Tutto bene fino a giugno quando l’acquirente è andato in officina autorizzata qui i tecnici si sono accorti che la vettura in realtà aveva almeno 250milapercorsi.