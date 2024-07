Commissione europea ritratto dei presidenti più influenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laè una delle principali istituzioni dell’Unione, responsabile dell’attuazione delle politiche e del diritto comunitario. In pratica è l’esecutivo, mentre il potere legislativo appartiene al Parlamento europeo. Idellahanno avuto un ruolo cruciale nel plasmare l’Unionecosì come la conosciamo oggi. Di seguito riportiamo una panoramica dei principalidellae dei loro più significativi contributi all’azione comunitaria degli Stati membri. Walter Hallstein (1958-1967) Walter Hallstein fu il primo presidente delladella Comunità Economica, istituzione che ha storicamente preceduto la. Durante il suo mandato, Hallstein lavorò per la creazione di un mercato comune e promosse l’integrazione economica tra gli Stati membri.