Capaccio Paestum bandiere blu | al mare in sicurezza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 25 luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, alle ore 10, presso il Lido Nettuno al lungoLaura, si terrà un evento dal nome “blu: alin”. Tra le attività previste, teoria su come riconoscere buche neldi, tecniche teoriche e pratiche di salvataggio con utilizzo del rescue can/rullo di salvataggio, spiegazione e illustrazione dell’attrezzatura a disposizione del bagnino di salvataggio. La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento è un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. Alla base c’è il principio che ogni annegamento è prevenibile e che, dunque, esistono soluzioni per impedire che tali eventi accadano.