Caldo estremo il 21 luglio con 1709 C è stato il giorno più caldo di sempre

(Di mercoledì 24 luglio 2024) l riscaldamento globale ha segnato un nuovo record storico. Secondo i dati del servizio meteo europeo Copernicus, il 212024 èilpiùmai registrato a livello mondiale da quando esistono rilevazioni scientifiche delle temperature. In quella data, la temperatura media sull’intera superficie terrestre ha raggiunto i 17,09 gradi Celsius, un valore senza precedenti. Questa nuova massima è quasi indistinguibile dal record precedente, ma ciò che emerge con forza, come spiegato in una nota del servizio, è la differenza significativa tra le temperature di2023 e tutti gli anni precedenti. Prima di2023, il precedente record di temperatura media giornaliera globale era di 16,8 gradi Celsius, registrato il 13 agosto 2016.