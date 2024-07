Bolide 23 luglio 2024 | cosa era quella luce che ha illuminato i cieli dalla Romagna al Nord-est

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24– Spettacolo nel cielo di ieri sera: un– ovvero una meteora di grandi dimensioni – ha attraversato idi buona parte del Paese, specie nel-est. Ad attestarlo sono le centinaia di segnalazioni pervenute sui social e raccolte dagli esperti. In particolare, dal sito Prisma dell’Inaf, emerge che ilsarebbe stato avvistato verso le 21.30 in Italia (Toscana, Marche, Emilia-, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige), Austria (Tirolo, Carinzia, Carnia, Salisburgo, Bassa Austria, Alta Austria), Croazia (Istria), Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e Germania (Baviera). La meteora – di colore verde e, a detta di qualcuno dei testimoni, “con una testa fiammenggiante” – probabilmente non è stata accompagnata da alcun suono: solo due persone su 112 resoconti riferiscono di aver sentito qual