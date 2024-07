Abbandona un husky in strada | sorpreso e denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Montecatini Terme (Pistoia); 24 luglio 2024 –per abbandono il proprietario di una Montecatini. A rivolgersi alle forze dell’ordine sono stati i volontari del canile Hermada. Sollecitati da una passante che aveva assistito alla scena dell’abbandono e fotografato la targa, hanno contattato le autorità. La ricerca è scattata e il responsabile è stato individuato. Il problema è che, nel frattempo, il cane si è perso. Su Facebook è stata lanciata da Hermada la campagna per il ritrovamento, qualcuno dovrebbe averlo avvistato ma per ora nessuna buona notizia. Di tutt’altro sapore la storia della scomparsa di una lupacchiotta cecoslovacca, sfuggita ai padroni fortuitamente. "Sono disperati – raccontano i volontari di Hermada – la stanno cercando ovunque. E noi con loro. Domenica è stata avvistata in centro, successivamente qualcuno l’ha vista a Vangile.