Una domenica alla Spa per Max e la Rossa

(Di martedì 23 luglio 2024) In piena Olimpiade,prossima la F1 affronterà l’ultimo Gp prima della pausa estiva. Sulla tappa di Spa gravano alcuni enigmi avvolti nel mistero. Segue elenco. Uno. Come sta messa l’amatissima Ferrari? Non troppo bene, grazie. Ma Fred Vasseur ha promesso che dopo la gara in Belgio svelerà la nuova organizzazione della Scuderia, dopo il brusco addio del dt Cardile, passato all’Aston Martin. Si parla di Mike Elliott, ex Mercedes. Vedremo. Due. Cosa passa per la testa di Max Verstappen? Le furibonde discussioni via radio con gli ingegneri Red Bull durante il Gp ungherese hanno scatenato un pandemonio. L’olandese ha rilasciato dichiarazioni pesantissime. Una rottura con l’Impero Bibitaro, a favore di Mercedes, non è più una ipotesi remotissima. Tenendo conto della insanabile frattura tra Chris Horner e Verstappen padre. Tre.