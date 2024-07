Uecome cambiano le nuove cariche in commissioni Europarlamento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Bruxelles, 23 lug. (askanews) – Gli eurodeputati italiani eletti oggi come presidenti o vicepresidenti delleo sotto-del Parlamento europeo sono in tutto 14, di cui due presidenti e 13 vicepresidenti, uno dei quali (Alberico Gambino, Fdi-Ecr) con duedistinte, come terzo vicepresidente sia della commissione Affari esteri (Afet) che della sotto commissione Sicurezza e Difesa (Sede). Dal punto di vista dell’appartenenza degli eletti ai partiti, va particolarmente bene Fdi (Ecr), con sette vicepresidenze per sei eurodeputati (sempre a causa della doppia carica di Gambino). Poi è ben piazzato il Pd (S&D), con un presidente (Antonio Decaro, commissione Ambiente – Envi) e quattro vicepresidenti.