Tuffi orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà una squadra azzurra ambiziosa e con voglia di regalarsi qualcosa di importante quella che si presenta alledi. La Cina si candida ad essere ovviamente la nazione dominatrice, andando a caccia del bottino, con il resto del mondo che nelle gare individuali deve accontentarsi quasi sempre di una sola medaglia, mentre in quello di sincro ci sono almeno due posti. Proprio dal sincro possono arrivare le sorprese più belle per l’Italia, con le coppie Pellacani/Bertocchi e Tocci/Marsaglia che possono regalarsi un sogno dai tre metri. Entrambe sono nel lotto delle squadre che si giocano un posto sul podio e servirà laperfetta. A livello individuale il principale obiettivo per gli azzurri è quello di fare il meglio possibile.