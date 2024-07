Tre successi internazionali per Matilde Mariani e il Tennis Giotto brilla in estate

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 23 luglio 2024) Treper. La ventiduenne atleta delha vissuto una lunga trasferta fino al Sudafrica dove è scesa in campo in una serie di tornei nella città di Hillcrest e dove, soprattutto, è riuscita a centrare la prima vittoria in singolare della sua carriera nel circuito ITF WorldTour., colonna portante della squadra femminile di A2 del circolo aretino, ha vissuto un percorso impeccabile dove non ha perso nemmeno un set e dove ha sconfitto in finale per 6-2 e 6-3 la danese Elena Jamshidi, riuscendo così a salire fino al 712° posto del ranking mondiale. Le soddisfazioni sono proseguite nel doppio, con l’aretina che ha condiviso il campo con Beatrice Stagno e ha trionfato in due tornei da 15.