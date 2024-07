Tiro a segno gli italiani in gara giorno per giorno alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia sarà rappresentata in 7 delle 10 specialità delai Giochi Olimpici di Parigi: da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto saranno 7 gli azzurri in. Nella carabina sono iscritti sia da 10 che da 50 metri tutti i tre azzurri qualificati, due dei quali (coppia da definire) saranno al via anche nella prova mista, mentre nella pistola i quattroconvocati saranno inciascuno in una sola specialità. Per quanto concerne il settore maschile, nella carabina ad aria compressa da 10 metri e nella carabina libera tre posizioni da 50 metri saranno al via sia Danilo Dennis Sollazzo che Edoardo Bonazzi: nel primo caso saranno 49 gli atleti in, mentre nel secondo saranno 44. Nella pistola ad aria compressa da 10 metri l’Italia schiererà Paolo Monna e Federico Nilo Maldini: 33 i tiratori al via.