Tantissime star al Festival del Cinema di Venezia 2024 Da Brad Pitt e George Clooney a Lady Gaga e Angelina Jolie ecco divi e film

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 luglio 2024) Preparatevi perché sarà una maratona lunghissima. Ie le serie tv di quest’anno hanno quasi tutti una durata monstre. Ma, è una promessa, vedremo delle cose spettacolari. Il direttore Alberto Barbera ha svelato ie leche illumineranno la Mostra deldi. Al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. E ce n’è davvero per tutti i gusti. I red carpet saranno ogni sera pieni deipiù amati. Non come l’anno scorso che lo sciopero aveva tagliato le gambe al glam fin dall’inizio. Sono in arrivo in Laguna, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Tim Burton, Daniel Craig, Luca Guadagnino e Pedro Almodovar. Oltre al rischio – molto reale – che si incrocino gli ex coniugi ancora in lite. Ma ci sarà anche tanta Italia.