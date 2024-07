Storico ristorante chiude dopo 66 anni per ‘troppo lavoro’ Non troviamo cuochi in due non ce la facciamo più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Prato, 23 luglio 2024 – “Chiudiamo per troppo lavoro". Sembra un paradosso, invece è la realtà dello"L’Antilope" di via Pistoiese. Punto di riferimento dei pratesi da 66per pranzi, cene e cibo da asporto con il lavoro che non è mai venuto a mancare, anzi che nel tempo, contrariamente a molte attività, ha resistito e si è incrementato. Cento coperti vengono riempiti in men che non si dica, "basta alzare il bandone e c’è subito qualcuno che bussa", dice il titolare Stefano Masi. Le cene aziendali di Natale si fissano a settembre, il rapporto con i clienti ormai è diretto e confidenziale, molte persone arrivano da fuori provincia per mangiare all’Antilope tanto che la scelta di arrivate a spegnere l’insegna è stata tanto sofferta quando dura da prendere.