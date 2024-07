Sbranata e uccisa dal suo cane durante un attacco epilettico | una tragedia sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Unache colpisce e sconvolge la città di Coventry, in Inghilterra, dove una donna di 33 anni, Kelly Reilly, è mortadal suomentre aveva una crisi epilettica. Il dramma si è consumato lunedì nella sua abitazione a Wood End. Nonostante gli sforzi degli dei soccorsi giunti rapidamente sul posto, Kelly è stata dichiarata morta. La polizia ha sequestrato il, che non sembra appartenere a una razza vietata, anche se sono in corso valutazioni. I vicini hanno raccontato al Mirror che l'animale, probabilmente un XL Bully, era stato recentemente regalato a Kelly da un membro della famiglia. Kelly soffriva di problemi di salute e, stando alle testimonianze,una crisi epilettica è crollata a terra urlando, scatenando l'del. Il suo compagno, sotto choc, ha lottato disperatamente per salvarla.