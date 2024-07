Satriano tante pretendenti ma nessuna affonda | Inter al lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) I piani dell’per Martinsono chiari, ovvero lasciarlo partire a titolo definitivo dopo le esperienze in prestito delle stagioni passate. Diverse leper l’attaccante uruguayano, anche se per orasembrare il colpo.– Dopo la stagione dello scorso anno da titolare al Brest con la storica conquista di un posto in UEFA Champions League, Martinha diverse pretedenti per il suo futuro. Che sarà lontano dall’, considerando anche che l’attaccante uruguayano non ha nemmeno preso parte ai due test precampionato ad Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese. Tra le squadre che vorrebbero il giocatore c’è proprio lo stesso Brest, ma anche lo Stoccarda in Germania, il Genoa in Serie A e il Valencia in Spagna. Con i nerazzurri alper una cessione a titolo definitivo.