Ritorno al futuro o almeno il solo tentativo di chi ci ha già provato…

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Non c’è che dire, la settimana iniziata ieri non poteva farlo in maniera che definire pirotecnica non basta, della serie “tanto tuonò che piovve”. Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le elezioni presidenziali. Come accade per le frenate brusche, il veicolo che subisce questo modo di fare sbanda rovinosamente ed è già un’impresa se il conducente riesce a evitarne il capottamento. Trump for President? Ah, saperlo! Presumibilmente sarà più agevole e fruttuoso commentare l’argomento nei giorni a venire, a sipario abbassato. Sarà capitato a molti tra i non più giovani di guardare film del primo dopoguerra definibili comici, ma di quel genere che provoca il cosiddetto “riso amaro”. Tra di essi ce ne furono diversi ambientati nella Napoli descritta da Curzio Malaparte ne “La pelle”.