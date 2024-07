Qui la curiosità accende lo shopping

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Non solo abiti, accessori, trucchi e profumi. La Rinascente «da Casa dei brand è diventata un’autentica media company, punto di riferimento per l’acquisto come esperienza di svago di alto livello» racconta il ceo Pierluigi Cocchini, che ha portato i grandi magazzini a fatturati record. Una direzione da record, quella di Pierluigi Cocchini, alla Rinascente dal 2008. Torinese, classe 1968, una solida esperienza nel retail, costruita occupando ruoli apicali nelle catene della grande distribuzione, da Auchan a Carrefour, Cocchini ha portato lo storico e più importante grande magazzino italiano a un miliardo di euro di fatturato nel 2023.