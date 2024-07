Nuoto di fondo Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara Paltrinieri e Acerenza per conquistare la Senna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Forza e coraggio nelle acque libere delledi. Per i “caimani” un solo colpo per potersi mettere in mostra, ovvero nella 10 km in uno scenario che ha fatto discutere non poco. Sarà lateatro delle sfide, con partenza e arrivo a Pont Alexandre III e percorso che si estende sino a Pont de l’Alma, nel cuore di, nei pressi dell’Esplanade des Invalides. La balneabilità del fiumeno è stato tema di dibattito fino a pochi giorni fa e per tranquillizzare tutti prima la ministra dello Sport francese e poi la sindaca dihanno fatto un bagno per dare un segnale e fugare qualsiasi dubbio. Saranno quattro i rappresentanti a tenere alto il vessillo italico. Si tratta di Gregorio, Domenicoper lariservata agli uomini e di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi in quella delle donne.