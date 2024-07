Milan ufficiale la cessione di Simic all’Anderlecht | Vado via col sorriso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Jan-Carlosi congeda dale dai suoi tifosi con un post su Instagram. Il difensore croato è stato ufficialmente ceduto(per 3 milioni più il 20% sulla futura rivendita). Prodotto del vivaio rossonero,scrive così sui social. “Mio caro, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti – si legge sul suo profilo Instagram – Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie e anche delusioni. Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è chevia con un grandeperché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera. Ringrazio tutti i compagni, allenatori e collaboratori con cui ho condiviso piccoli e grandi momenti.