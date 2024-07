Lancio del gioco Fantasy EFL | come funziona e cosa puoi vincere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) Sito inglese: Se hai trascorso le ultime settimane stressandoti su chi far entrare nella tua squadra dellaPremier League, abbiamo buone/cattive notizie per te. Questo perché l’EFL ha appena introdotto il suo, il che significa chemettere in mostra la tua conoscenza di Championship, League One e League Two, cosìla tua abilità nella massima serie. Mancano meno di tre settimane all’inizio della nuova campagna EFL, quindi avrai bisogno di un corso accelerato suquesto nuovo, quindi QuattroQuattroDue qui trovi tutto quello che devi sapere VIDEOGareth Southgate ha fatto evolvere l’Inghilterra (e perché DOVEVA andarsene) Quali sono le regole? Questodifferisce leggermente dal formato FPL che tutti conosciamo e amiamo, poiché si selezionano solo sette giocatori per ogni settimana di