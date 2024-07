Juventus Chiesa è arrivato al J Medical per le visite mediche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Mattinata diper Federico, che è tornato a Torino dopo le vacanze post Europeo – e il matrimonio con la sua Lucia – e si è recato al Jper sottoporsi ai test fisici di rito.non raggiungerà però i compagni in ritiro a Herzogenaurach (Germania) fino a venerdì 26 luglio, ma resterà nel capoluogo piemontese. Con la società, inoltre, parlerà del suo futuro visto che ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere ceduto già in questa sessione di calciomercato.al Jper leSportFace.