Diretta GP Bahrain Piastri comanda con sicurezza su Russell e Norris Leclerc quarto Antonelli supera Verstappen

Antonelli supera Verstappen, che con le hard fatica, e sale settimoOra che tutti hanno effettuato la sosta, ecco la situazione: Piastri +3"4 Russell +5" Norris +8". Ilmessaggero.it - Diretta GP Bahrain: Piastri comanda con sicurezza su Russell e Norris, Leclerc quarto, Antonelli supera Verstappen Leggi su Ilmessaggero.it 20° giro -, che con le hard fatica, e sale settimoOra che tutti hanno effettuato la sosta, ecco la situazione:+3"4+5"+8".

Potrebbe interessarti anche:

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Norris comanda la FP1 - 15° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

F1 oggi Gp Bahrain 2025 - dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8) : gli orari

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : alle 17.00 la FP2 - scendono in pista anche Leclerc e Verstappen

Ne parlano su altre fonti LIVE F1 GP Bahrain, alle 17 il via: Piastri in pole. Leclerc in prima fila, gara d'attacco. GP Bahrain 2025, Gara: Piastri leader, poi Russell e Norris, Ferrari con le gomme medie! – DIRETTA. Diretta GP Bahrain: Piastri e Russell al comando davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Diretta Gp Bahrain 2025 oggi, gara e classifica live. F1 Gp Bahrain: Piastri fa la pole davanti a Russell e Leclerc. Disastro Hamilton, delusione Norris e Verstappen. F1 LIVE | GP Bahrain – Penalità a Norris, Piastri in testa: segui in DIRETTA la gara.

Lo riporta msn.com: Diretta GP Bahrain: Piastri al comando, Leclerc scivola subito quarto, Antonelli è settimo - Russell alla prima curva ha anche tentato l'attacco a Piastri, ma ha rischiato e dopo aver bloccato le ruote anteriori ha capito che la gara... è lunga Piastri si porta subito in ...

Riporta sport.virgilio.it: F1 diretta GP Bahrain LIVE: Piastri tiene la prima posizione, Leclerc si pianta in partenza, è quarto - Il racconto in diretta del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul circuito omonimo. Sono previsti 57 giri. Semafori spenti alle 17.00 di domenica 13 aprile 20 ...

Scrive autosprint.corrieredellosport.it: F1 LIVE, segui il GP del Bahrain in diretta - Semafori verdi alle 17:00 per la quarta gara del Mondiale 2025: Leclerc in prima fila a caccia del podio, anche Antonelli punta in alto ...