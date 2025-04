Ucciso in sala giochi gli inquirenti sentono dei sospettati

sospettati per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, trovato senza vita in una sala slot di Cesa, nel Casertano, con ferite da arma da fuoco. I carabinieri e i magistrati stanno infatti sentendo alcune persone, ma per ora non sono stati emessi provvedimenti.L'articolo Ucciso in sala giochi, gli inquirenti sentono dei sospettati proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ucciso in sala giochi, gli inquirenti sentono dei sospettati Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarebbero deiper l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, trovato senza vita in unaslot di Cesa, nel Casertano, con ferite da arma da fuoco. I carabinieri e i magistrati stanno infatti sentendo alcune persone, ma per ora non sono stati emessi provvedimenti.L'articoloin, glideiproviene da Anteprima24.it.

Potrebbe interessarti anche:

Morto nel Casertano - 19enne ucciso alla sala giochi : contro di lui almeno 3 colpi

Trovato morto in una sala giochi : 19enne ucciso con un colpo di pistola

Morto nel Casertano - il 19enne Davide Carbisiero ucciso alla sala giochi : contro di lui almeno 3 colpi

Ne parlano su altre fonti Ucciso in sala giochi, inquirenti sentono dei sospettati. Ucciso in sala giochi, gli inquirenti sentono dei sospettati. Ucciso a 19 anni in una sala slot, giallo nel Casertano: sul corpo una ferita di arma da fuoco. Morto nel Casertano, il 19enne Davide Carbisiero ucciso alla sala giochi: contro di lui almeno 3 colpi. Cesa, 19enne ucciso in una sala giochi: indagini a tutto campo. 19enne trovato morto dentro una sala giochi: ucciso a colpi di pistola.

Scrive ansa.it: Ucciso in sala giochi, inquirenti sentono dei sospettati - Ci sarebbero dei sospettati per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, trovato senza vita in una sala slot di Cesa, nel Casertano, con ferite da arma da fuoco. (ANSA) ...

ilmattino.it comunica: Morto nel Casertano, il 19enne Davide Carbisiero ucciso alla sala giochi: contro di lui almeno 3 colpi - Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, in provincia di Caserta, è stato trovato morto, alle prime ore di oggi, in una sala slot, denominata Royal Beautiful, in via Enrico Berlinguer a ...

Si apprende da pupia.tv: Cesa, il 19enne Antonio Carbisiero ucciso in un bar-sala giochi - Cesa (Caserta) - Una domenica delle Palme segnata dal sangue a Cesa. Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni, Davide Carbisiero, è stato ritrovato ...