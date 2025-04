Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-04-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdetrovati dalla redazione cosa di un chilometro in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo rallentamenti sulla via Pontina tra Pomezia e Castel Romano perintenso in direzione Roma questa sera il derbyRoma alle 20:45 allo stadio Olimpico attive le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio stadio raggiungibile anche con le numerose linee di trasporto pubblico in partenza da diversi quadranti della città anche oggi come ogni domenica fino alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete via Nazionale escluso gli autorizzati dalla legge da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura di in collaborazione con Roma Capitale https://storage.