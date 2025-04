.com - Meme e teorie del complotto: il linguaggio segreto della disinformazione

sono spesso associati a umorismo e intrattenimento, ma il loro impatto va ben oltre. Secondo l’Institute for Digital Safety and Behaviour (IDSB) dell’Università di Bath, nel Regno Unito, queste creazioni rappresentano il “di internet” per eccellenza: sintetizzano idee complesse in formati virali, diventando veicoli di narrazioni collettive.Tuttavia, proprio questa semplicità le rende armi potenti nelle mani di comunità estremiste e complottiste. Uno studio pubblicato su Social Media and Society rivela come irafforzino visioni del mondo distorte, trasformandosi in lupi travestiti da pecore nel panorama digitale.L’ignoranza corre su Facebook ed è inarrestabile: non solo ironia, ma strumenti di coesioneLimor Shifman, esperto di comunicazione all’Università Ebraica di Gerusalemme, definisce i“unità culturali” che riflettono mentalità sociali in modo accessibile.