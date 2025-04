Scontro tra tre veicoli chiusa la strada statale 80 variante di Teramo

strada statale 80 Var “variante di Teramo” è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, a Teramo, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell’inizio del tracciato che ha coinvolto tre veicoli. il sinistro si è verificato nel pomeriggio di domenica. Ilpescara.it - Scontro tra tre veicoli, chiusa la strada statale 80 "variante di Teramo" Leggi su Ilpescara.it Un tratto della80 Var “di” è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, a, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell’inizio del tracciato che ha coinvolto tre. il sinistro si è verificato nel pomeriggio di domenica.

