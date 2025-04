ATP Barcellona 2025 ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti cambia il tabellone

Lorenzo Musetti salta il torneo ATP 500 di Barcellona. Al suo posto entrerà un lucky loser, il secondo miglior piazzato tra coloro che perderanno quest’oggi il turno decisivo delle qualificazioni, dato che si era già ritirato, a tabellone compilato, il ceco Tomas Machac.cambia così il tabellone di Barcellona: il posto dell’azzurro, che era la testa di serie numero 8, viene preso dallo statunitense Frances Tiafoe, che non era protetto dal seeding ed invece ora vi rientra in qualità di numero 9, andando a sfidare lo spagnolo Jaume Munar all’esordio.Il toscano lo scorso anno fu eliminato al primo turno a Barcellona e, dunque, non doveva difendere punti: Musetti lunedì 21 aprile resterà a quota 3200 nel ranking ATP, ma già domani sarà virtualmente in top ten. Oasport.it - ATP Barcellona 2025, ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti: cambia il tabellone Leggi su Oasport.it Era nell’aria ed ora è arrivata l’ufficialità:salta il torneo ATP 500 di. Al suo posto entrerà un lucky loser, il secondo miglior piazzato tra coloro che perderanno quest’oggi il turno decisivo delle qualificazioni, dato che si era già ritirato, acompilato, il ceco Tomas Machac.così ildi: il posto dell’azzurro, che era la testa di serie numero 8, viene preso dallo statunitense Frances Tiafoe, che non era protetto dal seeding ed invece ora vi rientra in qualità di numero 9, andando a sfidare lo spagnolo Jaume Munar all’esordio.Il toscano lo scorso anno fu eliminato al primo turno ae, dunque, non doveva difendere punti:lunedì 21 aprile resterà a quota 3200 nel ranking ATP, ma già domani sarà virtualmente in top ten.

Potrebbe interessarti anche:

ATP Barcellona 2025 - l’entry list e chi parteciperà : Musetti faro del terzetto azzurro sulla terra catalana

Atp Barcellona - Monaco di Baviera 2025 : montepremi e prize money

ATP Barcellona 2025 : Ruud difende il titolo nel tempio di Alcaraz (e Nadal)

Ne parlano su altre fonti Atp Barcellona, il tabellone: Musetti e Arnaldi al via. Barcellona Open 2025: programma, dove vedere le partite di Lorenzo Musetti e degli italiani in campo al Conde de Godó in diretta · Tennis ATP. Tennis in TV – ATP Barcellona, Monaco e tornei WTA in diretta su Sky Sport Tennis e NOW (14 – 20 aprile). Infortunio per Musetti in finale a Monte-Carlo, salta l'Atp 500 di Barcellona: le news. ATP Barcellona, qualificazioni: Bellucci sconfitto da Coric, avanti Norrie. A Diallo lo scontro Next Gen con Landaluce. ATP Barcellona: Alcaraz guida il seeding, Musetti esordirà con Munar. C’è anche Arnaldi.

oasport.it riferisce: ATP Barcellona 2025, ufficiale il forfait di Lorenzo Musetti: cambia il tabellone - Era nell'aria ed ora è arrivata l'ufficialità: Lorenzo Musetti salta il torneo ATP 500 di Barcellona. Al suo posto entrerà un lucky loser, il secondo ...

Segnala oasport.it: Quanti punti ha guadagnato Alcaraz su Sinner nel ranking ATP. E ora arriva Barcellona - Dopo il sorpasso a Jannik Sinner nella Race ATP, maturato ieri, arriva quello ai danni del tedesco Alexander Zverev nel ranking ATP: lo spagnolo Carlos ...

Lo riporta sport.sky.it: Infortunio per Musetti in finale a Monte-Carlo, salta l'Atp 500 di Barcellona: le news - L'azzurro, a seguito dell'infortunio accusato nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, non parteciperà all'Atp 500 di Barcellona, in programma dal 14 al 20 aprile e in diretta su Sky Sport e in ...