Filippo Scaglia Juve leader assoluto e muro invalicabile della formazione di Brambilla Fisicità forza tecnica Chi è il difensore della Next Gen

Filippo Scaglia, classe '92 milita tra le fila della Juventus Next Gen ricoprendo il ruolo di difensore. Con un'altezza di 190 cm è una presenza solida nel reparto arretrato della formazione bianconera. Può giocare sia a destra che a sinistra e per sua indole naturale ricopre al meglio il ruolo di difensore centrale. Arma preziosa nello scacchiere di Brambilla, sa dare il suo valido contributo in campo e sa far sentire la sua leadership ai compagni all'interno del rettangolo verde. Fino a qui ha giocato 26 partite, 1 in Coppa Serie C – da questo dato si intuisce quanto il tecnico della formazione bianconera non sappia fare a meno del difensore torinese – collezionando 2404 minuti.

