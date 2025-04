Terribile incidente in scooter Asia muore a solo 16 anni Quell’ultimo gesto…

Era una serata come tante altre, una di quelle in cui si esce con un'amica per sentirsi libere, per respirare l'aria fresca e godersi il vento tra i capelli. Asia Loddo, una ragazza di soli 16 anni, non poteva immaginare che quella corsa in scooter si sarebbe trasformata nel capitolo finale della sua giovane vita. Un destino crudele l'ha attesa al varco, in un istante che ha spezzato la sua adolescenza e gettato nel dolore una famiglia che non smetterà mai di ricordare il suo sorriso. La caduta, improvvisa e violenta, ha lasciato tutti senza fiato. Asia è stata trasportata immediatamente in ospedale, dove i medici hanno lottato per giorni contro il tempo, ma il destino aveva già deciso. La tragedia si è consumata a Cagliari, nei pressi di uno svincolo che collega la città a Quartu. Era lì che Asia e la sua amica, 18enne, stavano percorrendo la strada in scooter quando qualcosa è andato storto.

Riporta rainews.it: Asia Loddo non ce l'ha fatta, era caduta dallo scooter con un'amica - Ha smesso di battere il cuore di Asia Loddo, la giovane di 16 anni che insieme ad un'amica era caduta da uno scooter mercoledì sera in viale Marconi tra Cagliari e Quartu. nell'impatto aveva perso con ...

Secondo youtg.net: È morta Asia, la sedicenne finita in rianimazione dopo l’incidente a Cagliari - CAGLIARI. Si è spenta nel reparto di rianimazione del Brotzu di Cagliari Asia Loddo, la ragazza di 16 anni di Quartu finita in ospedale dopo un grave incidente in scooter. Lo schianto risale alla sera ...

Nota di msn.com: Schianto in scooter a Cagliari, morta una 16enne - Asia Loddo aveva solo 16 anni ed è morta in ospedale quattro giorni dopo un incidente in scooter a Cagliari. Mercoledì sera la ragazzina era caduta dal motorino su cui viaggiava insieme a un'amica.