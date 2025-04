Parigi Roubaix il campione olandese Van der Poel si prende una borraccia in faccia da uno spettatore Ma prosegue e vince – Il video

olandese Mathieu Van der Poel ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. Per l'ex campione del mondo è il terzo successo consecutivo nella 'classicissima' francese, come riuscì a Francesco Moser nel 1978, 1979 e 1980. Ma ha avuto un imprevisto non da poco. Il ciclista è stato colpito in pieno volto da quella che sembra una piccola borraccia lanciata da una persona sistemata ai bordi della carreggiata. Non è caduto, ha proseguito la sua corsa raggiungendo poi il podio ma la paura è stata tanta. L'incidente è avvenuto a 33 chilometri dalla fine. L'oggetto è finito tra le ruote ma, per fortuna, non sotto una di esse. Un gesto che è stato commentato duramente anche dal telecronista: «L'anno scorso un berretto. adesso una borraccia! Van der Poel è sotto attacco. Per favore, basta!».

