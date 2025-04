Europa.today.it - Gravina, botta e risposta con la Fidelis Andria: al Degli Ulivi finisce 1-1

Leggi su Europa.today.it

Secondo pareggio consecutivo per il: allo stadioi gialloblù hanno infatti colto un 1-1 al cospetto della, risultato che è valso come il nono pari in questo campionato.Al 37' Santoro ha portato in vantaggio gli ospiti insaccando una respinta del portiere.